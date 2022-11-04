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01:00, 4 ноября 2022Мир

Мужа Пелоси выписали из больницы

CNN: мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси выписали из больницы
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пелоси, муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что муж Нэнси Пелоси Пол получил травмы головы и перенес операцию после нападения. По данным CNN, спикер смогла переговорить с супругом перед тем, как его увезли на операцию.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика.

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Юлия Мискевич
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