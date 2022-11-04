В Финляндии не смогли назвать дату окончания запрета на въезд туристов из России

Финский президент Ниинисте заявил, что граница закрыта для россиян на неопределенный срок

Президент Финляндии Саули Ниинисте не смог назвать дату окончания запрета на въезд в страну российских туристов. На пресс-конференции Вильнюсе по итогам встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой он заявил, что граница закрыта для туристов на неопределённый срок, передает ТАСС.

«Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <...> Он (запрет — прим «Ленты.ру») будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять», — сказал Ниинисте.

Финские власти закрыли границу с Россией 30 сентября. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

Границы для российских туристов также закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. Ограничения касаются в том числе и россиян, имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.