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19:56, 4 ноября 2022Путешествия

В Финляндии не смогли назвать дату окончания запрета на въезд туристов из России

Финский президент Ниинисте заявил, что граница закрыта для россиян на неопределенный срок

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент Финляндии Саули Ниинисте не смог назвать дату окончания запрета на въезд в страну российских туристов. На пресс-конференции Вильнюсе по итогам встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой он заявил, что граница закрыта для туристов на неопределённый срок, передает ТАСС.

«Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <...> Он (запрет — прим «Ленты.ру») будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять», — сказал Ниинисте.

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Финские власти закрыли границу с Россией 30 сентября. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

Границы для российских туристов также закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. Ограничения касаются в том числе и россиян, имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

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Ксения Кривотулова
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