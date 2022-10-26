Названо число успевших приехать в Финляндию до закрытия границ россиян

В сентябре в Финляндию приехали почти 50 тысяч российских туристов

В Финляндию в сентябре, до закрытия границ для российских туристов, успели въехать почти 50 тысяч отечественных путешественников. Такие данные назвали специалисты Статистического центра республики на своем сайте.

Отмечается, что россияне стали самой многочисленной группой иностранных туристов в сентябре — при этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года россиян приехало на 17 процентов больше. Следом идут шведы — в первый месяц осени число посетивших Финляндию достигло около 39 тысяч человек, и немцы — в скандинавскую страну приехали 36,7 тысячи путешественников.

До пандемии коронавируса в сентябре 2019 года Финляндию посетили 41,7 тысячи россиян. Тройка стран-лидеров по турпотоку осталась такой же, тем не менее путешественники из России уступили туристам из Швеции (44,6 тысячи человек) и из Германии (42 тысячи человек).

Ранее в октябре россиянам рассказали, что Финляндия может разрешить транзит по своей территории для отечественных туристов в третьи страны, которые находятся за пределами шенгенской зоны. При этом путешественников предупредили, что «на 100 процентов успех этого мероприятия гарантировать никто не может».

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.