Сын Горди Хоу поделился мнением об Овечкине

Сын Горди Хоу назвал капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина адским снайпером

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоу-младший назвал капитана столичной команды адским снайпером. «Я видел, как он забивает много голов. Его бросок так же хорош, как и любая другая часть его игры. Очень немногие люди обладают такой ловкостью», — отметил он.

Ранее Марк Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. «Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. Он бы хотел поддержать его достижение», — заявил Хоу-младший.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги. На его счету 786 заброшенных шайб.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.