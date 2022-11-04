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22:13, 4 ноября 2022Мир

Немцы раскритиковали Шольца за слова о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Шольца о президенте РФ Путине
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца о президенте России Владимире Путине.

Политик написал на своей странице в социальной сети, что «война Путина ставит под вопрос глобальный мирный порядок» и попросил лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву. Он добавил, что ядерные угрозы чрезвычайно опасны и грозят переходом «красной линии».

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Пользователи напомнили, что Германия поставляет вооружения Киеву и сочли это затягиванием конфликта. «Вы устанавливаете мир во всем мире, поставляя все больше и больше оружия для Украины. Вперед к Третьей мировой войне. Нужно, наконец, изменить свое отношение к переговорам», — заявил комментатор с никнеймом @Fischer69053465.

«Красная линия хороша. А как насчет красной линии, не позволяющей НАТО продвигаться на восток к границе с Россией?» — добавил @omgmrtea.

Пользователь @LordComander762 предложил Шольцу покинуть федеральное правительство Германии и перейти в китайское, поскольку он представляет интересы не своей страны.

Ранее французские медиа сообщили о критике в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его поездки в Китай. В частности, Le Figaro писала, что визит немецкого лидера идет вразрез с доктриной ЕС в отношении Пекина.

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Марина Совина
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