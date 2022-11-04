Вучич отменил зарубежные визиты из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Вучич отменил зарубежные визиты из-за ситуации на севере Косова

Президент Сербии Александр Вучич отменил зарубежные визиты из-за ситуации на севере самопровозглашенной республики Косово. Об этом со ссылкой на аппарат президента сообщает сербское государственное информагентство «Танюг».

По данным агенства, Вучич извинился перед президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси за то, что не сможет присутствовать на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 27), которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.

1 ноября Минобороны страны объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.

Также сообщалось, что для противодействия дронам в воздух по тревоге поднялись сербские МиГ-29, после чего обнаруженные объекты покинули воздушное пространство региона. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о немедленном уничтожении всех беспилотников противника на территории Центральной Сербии.

Министр обороны Косова Арменд Мехай обвинил Сербию в нагнетании паники на общей границе. По его словам, страна ищет предлог для увеличения численности войск своей армии вокруг границы с Косовом.