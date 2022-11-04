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02:41, 4 ноября 2022Силовые структуры

Водитель раздавившего такси в Москве грузовика попросил прощения

Водитель раздавившего такси в центре Москвы грузовика Пивовар попросил у всех прощения

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Раздавивший такси в центре Москвы водитель грузового автомобиля Вячеслав Пивовар попросил у всех прощения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого»", — заявил 27-летний мужчина перед заседанием Таганского суда, который арестовал участника смертельного ДТП на улице 1905 года на два месяца.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 января. Ему предъявлено обвинение по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Авария произошла утром 2 ноября. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена двумя транспортными средствами. Водитель и пассажир такси погибли.

Возможной причиной происшествия стал отказ тормозов у грузовика. Водитель скрылся с места ЧП, но позже был задержан.

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Марина Совина
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