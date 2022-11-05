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12:45, 5 ноября 2022Интернет и СМИ

Подростки взломали сайт Сената Узбекистана

Группа 14-летних подростков взломала сайт Сената Узбекистана

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Группа 14-летних подростков взломала сайт Сената Узбекистана. Об этом сообщает Podrobno.uz.

В группировку хакеров Marsh Golden входят шесть несовершеннолетних. По словам одного из подростков, государственный сайт взломали с целью показать уязвимости, плохих намерений несовершеннолетние не имели. Он заявил, что Marsh Golden готовы помочь с обеспечением кибербезопасности Узбекистана, если власти республики дадут им такую возможность.

Как пишет Podrobno.uz, подростки ранее взламывали сайты государственных органов. Свою деятельность они начали в 2018 году. Годом позднее Marsh Golden для улучшения своих оценок совершили взлом узбекской образовательной платформы Kundalik.com.

Ранее российская хакерская группировка Killnet атаковала сайт самого крупного американского банка JP Morgan. Уточняется, что была нарушена работа 11 онлайн-платформ организации, среди которых J.P Morgan Asset Management, Chase Connect SM, Paymentech Online, JP Morgan Market, JP Morgan Access, JP Morgan Developer, JP Morgan Online.

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Кристина Есикова
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