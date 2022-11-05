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08:01, 5 ноября 2022Наука и техника

Раскрыта хронология приближения мира к ядерной войне в 1962 году

Mash Paradox опубликовало аудиодраму о приближении мира к ядерной войне в 1962 году

Фото: Pixabay

Интернет-издание Mash Paradox при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») опубликовало аудиодраму, посвященную событиям октября 1962 года, когда мир был ближе всего к ядерной войне.

«Мир был ближе всего к ядерной войне, когда оказавшийся в центре противостояния СССР и США, остров Куба едва не стал для всех точкой невозврата. Это хронология катастрофы, которой удалось избежать», — говорится в описании проекта.

Ролик целиком состоит из слов мировых лидеров и известных личностей того времени, которые принимали непосредственное участие в конфликте 1962 года. Аудиодрама состоит из разговоров Джона и Роберта Кеннеди, Никиты Хрущева, Фиделя Кастро, Родиона Малиновского, и других участников тех событий.

События охватывают октябрь 1962 года, когда президент США Джон Кеннеди получил телеграмму от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он сообщил американской стороне о том, что власти СССР однозначно не намерены пребывать в бездействии, видя все «пиратские действия» судов США в море. Хрущев обратил внимание на то, что советское правительство вынуждено будет принять «необходимые адекватные меры».

Из ответа Кеннеди следует, что происходящее лишь ухудшит дальнейшие отношения двух стран. Таким образом, началось противостояние двух держав. Вероятность того, что стороны применят ядерное оружие, была велика как никогда, но американцы все же начали переговоры с Москвой, и угроза миновала.

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Марина Совина
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