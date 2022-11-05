Трусова и Кондратюк ответили на вопрос об отношениях

Российские фигуристы Трусова и Кондратюк заявили, что их не смущают вопросы об отношениях

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк рассказали об отношениях. Их слова приводит Telegram-канал «Фигурное катание на Первом».

Спортсмены ответили на вопрос, смущают ли их вопросы о личной жизни и отношениях. «Меня лично не смущает. Для меня все нормально», — заявил Кондратюк. Трусова также сказала, что не против таких вопросов.

Кондратюк — чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото, однако не получил награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.

На Играх-2022 Трусова выиграла серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.