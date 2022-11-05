Прокуратура заявила о запертых выходах в сгоревшем клубе в Костроме

Прокуратура заявила, что эвакуационные выходы в сгоревшем клубе в Костроме были заперты

Эвакуационные выходы в ночном клубе «Полигон», сгоревшем в Костроме, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, передает ТАСС.

«В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди», — сказано в сообщении ведомства. Согласно материалам прокурорской проверки, по факту происшествия могут возбудить третье уголовное дело — по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали директора компании «Империя», которая организовывала работу ночного клуба «Полигон». Ее задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек.