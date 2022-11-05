Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 5 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о пресечении атак трех групп ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные смогли сорвать атаку трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные попытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Однако военные Вооруженных сил РФ при поддержке артиллерии смогли нанести противнику поражение.

В результате были уничтожены более 60 украинских военных. Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Ранее в ноябре заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась. По его словам, в зону боевых действий направлено достаточное количество сил и средств, в том числе за счет добровольцев с территории Чечни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны заявили о ликвидации 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Захарова предрекла Зеленскому премию как первому беременному мужчине
Минобороны заявило об уничтожении двух единиц авиации ВСУ
Легенда МЮ оценил уровень сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Россией
Минобороны заявило о поражении пяти украинских пунктов управления
Появились кадры сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Минобороны заявило об уничтожении ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300 ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва монумента «Родина-мать» на Украине
Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.