В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о пресечении атак трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные смогли сорвать атаку трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные попытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Однако военные Вооруженных сил РФ при поддержке артиллерии смогли нанести противнику поражение.

В результате были уничтожены более 60 украинских военных. Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Ранее в ноябре заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась. По его словам, в зону боевых действий направлено достаточное количество сил и средств, в том числе за счет добровольцев с территории Чечни.