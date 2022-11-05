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12:31, 5 ноября 2022Россия

Стало известно о нарушениях в сгоревшем клубе в Костроме

РЕН ТВ: в сгоревшем костромском клубе «Полигон» незаконно продавали алкоголь

Фото: Прокуратура РФ / ТАСС

В ночном клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 15 человек, незаконно продавали алкоголь. О нарушениях сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, срок выданных областным Департаментом экономразвития лицензий истек в начале 2016 года. «Арендатора также лицензировали на производство лекарств и медтехники — опять-таки, до 2011-го», — отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, последние три года МЧС не проверяло заведение на предмет пожарной безопасности.

«МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте», — сообщало ранее агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.

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Варвара Кошечкина
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