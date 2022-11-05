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00:10, 5 ноября 2022Наука и техника

Mercedes отказалась от разработки роботакси

The Verge: в Mercedes заявили, что не ставят целью создание роботизированного такси

Фото: PxHere

В Mercedes прокомментировали будущее автомобилей. Об этом сообщает издание The Verge.

В интервью медиа технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что его компания работает над улучшением беспилотных автомобилей третьего уровня. По словам специалистов, данный уровень означает, что при определенных условиях водитель может убрать руки с рулевого колеса и не участвовать в управлении авто.

В разговоре с The Verge Шефер прокомментировал идею главы Tesla Илона Маска о разработке роботакси. По словам топ-менеджера немецкого концерна, в Mercedes не ставят целью создание беспилотника, который мог бы развозить людей и приносить бизнесу или владельцу авто прибыль. Маркус Шефер заявил, что в компании рассчитывали создать подобную машину к 2016 или 2017 году, но столкнулись с трудностями и высокой стоимостью разработки.

Представитель Mercedes отметил, что успешная реализация подобного проекта заключается в создании быстрого и недорого транспорта. «Вы бы стали ждать роботакси Mercedes на пять минут дольше? Я так не думаю», — отметил Шефер. Журналисты портала подчеркнули, что при этом немецкая корпорация несколько десятилетей поставляет свои автомобили европейским таксопаркам.

В апреле глава Tesla Илон Маск пообещал создать к 2024 году сервис беспилотных такси на базе собственных электрокаров. По словам предпринимателя, роботакси станут мощным драйвером роста Tesla.

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Андрей Ставицкий
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