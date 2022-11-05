Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:29, 5 ноября 2022Наука и техника

Высота извержения вулкана Тонга оказалась рекордно большой

Вулканический шлейф Тонга оказался самым высоким за историю наблюдений

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Изучившие последнее извержение Хунга Тонга-Хунга-Хаапай ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что высота извержения была рекордно большой: вулканический шлейф поднялся выше 50 километров и достиг мезосферы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Используя данные съемки, которую вел ряд метеоспутников с геостационарной орбиты, исследователи выяснили, что вулканический шлейф при извержении преодолел высоту 57 километров, вырвавшись за нижние слои земной атмосферы — тропосферу и стратосферу.

Этот показатель значительно превосходит прежнего рекордсмена таких измерений, извержения филиппинского вулкана Пинатубо в 1991 году, при котором пепельный шлеф взлетел на высоту 40 километров. Ученые указывают, что впервые зафиксировали случай извержения, при котором пепельный шлейф достиг земной мезосферы, начинающейся с высоты порядка 50 километров.

Ранее команда ученых из Гавайского университета (UH) в Маноа и Университета штата Орегон (США) зафиксировала, что извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай привело к расцвету флоры и фауны.

Масштабное подводное извержение вулкана Тонга произошло в январе 2022 года. Всего через 48 часов после выброса резко увеличилось количество фитопланктона к северу от острова Тонгатапу на площади почти 60 тысяч квадратных километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Лукашенко рассказал об угощении черной икрой Путина и Алиева
Пограничники отказались пропускать в Литву поезд с символикой ВДВ
Поддержка республиканцев в США выросла после обещаний не давать деньги Украине
В РФС приняли решение о будущем Карпина в сборной России
Высота извержения вулкана Тонга оказалась рекордно большой
Певица Сюзанна раскрыла подробности работы с известным рэпером
В Минобороны заявили о ликвидации 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Захарова предрекла Зеленскому премию как первому беременному мужчине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.