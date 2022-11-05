Высота извержения вулкана Тонга оказалась рекордно большой

Вулканический шлейф Тонга оказался самым высоким за историю наблюдений

Изучившие последнее извержение Хунга Тонга-Хунга-Хаапай ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что высота извержения была рекордно большой: вулканический шлейф поднялся выше 50 километров и достиг мезосферы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Используя данные съемки, которую вел ряд метеоспутников с геостационарной орбиты, исследователи выяснили, что вулканический шлейф при извержении преодолел высоту 57 километров, вырвавшись за нижние слои земной атмосферы — тропосферу и стратосферу.

Этот показатель значительно превосходит прежнего рекордсмена таких измерений, извержения филиппинского вулкана Пинатубо в 1991 году, при котором пепельный шлеф взлетел на высоту 40 километров. Ученые указывают, что впервые зафиксировали случай извержения, при котором пепельный шлейф достиг земной мезосферы, начинающейся с высоты порядка 50 километров.

Ранее команда ученых из Гавайского университета (UH) в Маноа и Университета штата Орегон (США) зафиксировала, что извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай привело к расцвету флоры и фауны.

Масштабное подводное извержение вулкана Тонга произошло в январе 2022 года. Всего через 48 часов после выброса резко увеличилось количество фитопланктона к северу от острова Тонгатапу на площади почти 60 тысяч квадратных километров.