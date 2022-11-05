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09:15, 5 ноября 2022Спорт

Две передачи российского форварда помогли Каролине выиграть в матче НХЛ

Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Фото: James Guillory / Reuters

«Каролина Харрикейнс» победила «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 5 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Каролины». Победу команде помогли одержать две передачи российского нападающего Андрея Свечникова. Позже он был признан третьей звездой матча.

Голами в этой встрече отличились чешский форвард Мартин Нечас, финский нападающий Йеспери Котканиеми и его соотечественник Себастьян Ахо, оформивший хет-трик. Свечников не смог поразить ворота соперников во второй игре подряд, ранее он забросил восемь шайб за девять матчей. На данный момент россиянин занимает пятое место в гонке снайперов текущего сезона.

2 ноября издание The Athletic признало Свечникова главной звездой октября в НХЛ. Россиянин за месяц набрал девять очков по системе «гол плюс пас». Он забросил семь шайб за восемь матчей, в одном из которых оформил хет-трик.

Ксения Курашкина
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