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04:56, 5 ноября 2022Мир

В США рассказали о правящем Америкой «теневом правительстве»

American Thinker: США правит не Байден, а сети организаций миллиардера Джорджа Сороса

Фото: Pixabay

Действия Джо Байдена в роли президента США указывают лишь на то, что Америкой на самом деле управляет теневое правительство в лице миллиардера Джорджа Сороса, рассказал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.

Как считает журналист, американский президент, который забывает имена и страдает «явным слабоумием», не мог самостоятельно подписать «все те десятки крайне радикальных указов», которые спровоцировали «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы.

«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий», — полагает Каменкер.

Он также выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, которые направлены на подрыв избирательного процесса в США.

«Мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», — заключил Каменкер.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).

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Марина Совина
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