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13:03, 5 ноября 2022Путешествия

В США решили заблокировать ряд мест в самолетах из-за увеличения веса пассажиров

Авиакомпания United Airlines заблокирует ряд мест из-за увеличения веса пассажиров

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

В США решили блокировать ряд мест в самолетах из-за утяжеления пассажиров, передает передает Live and Let’s Fly.

Американская авиакомпания United Airlines вынуждена заблокировать ряд мест на борту своих самолетов Boeing 757. Отмечается, что это решение принято с увеличением веса у пассажиров в зимний период, поэтому определенные места будут недоступны в период с 1 ноября по 30 апреля 2023 года.

Кроме того, авиакомпания пойдет на такой шаг не только из-за увеличения веса людей, но и из-за того, что в США не взвешивают ручную кладь. Проблема также обуславливается зимними пальто и другими аксессуарами в холодное время года.

Ранее стало известно, что с 30 октября «Аэрофлот» запустил зимнее расписание, которое будет действовать до 25 марта 2023 года. Отмечается, что в этот период самолеты авиакомпании будут ежедневно летать из Москвы в Бангкок и Пхукет.

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Виктория Кондратьева
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