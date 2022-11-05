В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу
Раскрыто число выездов россиян за границу, соответствующую статистику опубликовала ФСБ. Об этом сообщает РБК.
По данным ведомства, россияне осуществили 9,7 миллионов выездов за границу с июля по сентябрь 2022 года. Число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым высоким за последние пять лет.
При этом известно, что число выездов в первый квартал года составило лишь 5 миллионов. Тем не менее количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей, зафиксированных в период до пандемии COVID-19, когда в аналогичный период было совершено 16,1 миллион выездов.
Отмечается, что чаще всего с июля по сентябрь люди посещали Абхазию (2,5 миллионов визитов), на втором месте расположилась Турция (почти 2,1 миллион визитов).
Ранее сообщалось, что россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных стран с прямыми рейсами. В частности, теперь российские граждане могут лететь прямыми рейсами в 32 страны, тогда как ранее таким образом можно было посетить лишь 15 стран.