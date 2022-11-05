Захарова предрекла Зеленскому премию как первому беременному мужчине

Спикер МИД Захарова предрекла главе Украины Зеленскому премию как беременному мужчине

Президент Украины Владимир Зеленский может получить премию как первый в мире беременный мужчина. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, она предрекает Зеленскому эту премию, исходя из логики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил об улучшении демографии страны благодаря отключениям света.

«Кулеба: "На самом деле, я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии" (...) По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена», — написала Захарова.

Также она отметила, что из этой логики следует, что последние годы население Украины сокращалось лишь из-за наличия света и тепла.

Ранее на Украине начались веерные отключения электроэнергии. 3 ноября под них попали Днепропетровская и Кировоградская области. В стране повреждены 35-45 процентов оборудования энергетической системы. Как утверждает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, разрушения происходят снова и снова, хотя объекты и стараются восстановить как можно быстрее.