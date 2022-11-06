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08:25, 6 ноября 2022Спорт

Американский баскетболист ЦСКА развенчал миф о россиянах

Американский баскетболист ЦСКА Мур заявил, что россияне приветливее, чем многие думают

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Даллас Мур поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова приводятся в Telegram-канале команды.

«Игроки и персонал не оставляют меня одного. Люди здесь более приветливые, чем многие думают», — развенчал 28-летний баскетболист миф о россиянах. Он заявил, что клуб во многом ему помогает, советуя хорошие рестораны и места для отдыха.

Американский баскетболист заключил контракт с армейцами в конце августа 2022 года. Он выступал за сербский «Партизан»,
французский «Нантер» и другие европейские и азиатские команды.

В октябре американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс назвала оправдавшийся стереотип о русских. Она посчитала, что многие россияне недружелюбные и много времени проводят на работе.

Анастасия Борисова
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