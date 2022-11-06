Заявление Трампа о вероятности краха США из-за Байдена оценили

Американист Рогулев: не стоит серьезно относиться к высказываниям Трампа о крахе США

Не стоит серьезно относиться к высказываниям бывшего президента США Дональда Трампа о крахе США из-за действующего главы Джо Байдена. Трамп просто хочет побольнее задеть противника в преддверии избирательной кампании. Так оценил заявление экс-президента директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Лентой.ру».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США.

Также Трамп призвал избирателей, которые «стремятся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать на предстоящих выборах в Конгресс США за Республиканскую партию.

Американская избирательная кампания — это всегда шоу с использованием гротеска Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

«Я бы не стал серьезно относиться к такого рода словам. Трамп просто хочет побольнее стукнуть противника», — считает Рогулев.

Американист убежден, что бывший президент США работает на публику, поэтому искать смысл в его подобных заявлениях не стоит.

«Трамп типичный популист — это его стиль, это стиль его поведения, стиль его высказываний. Для работы на публику он использует все что угодно. Тут ничего удивительного нет. Но оценивать содержание его высказываний — это дело неблагодарное», — подытожил он.

3 ноября стало известно о намерении Трампа баллотироваться на выборы президента США в 2024 году. Сообщалось, что скоро политик начнет свою избирательную кампанию после промежуточных выборов в Конгресс США.