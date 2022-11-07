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15:25, 7 ноября 2022Спорт

В клубе РПЛ высказались о возможном приглашении Дзюбы

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что не общался с Дзюбой о возможном переходе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном приглашении в команду российского форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день мы с Артемом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, но сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу. Исключать я ничего не могу», — заявил Геркус.

Ранее Sport24 сообщил об интересе «Торпедо» к Дзюбе. Уточнялось, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) уже ведет переговоры с игроком.

7 ноября Турецкая футбольная федерация сделала заявление об уходе Дзюбы из клуба «Адана Демирспор». Организация подтвердила разрыв контракта Дзюбы с командой.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Алексей Гусев
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