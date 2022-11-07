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12:36, 7 ноября 2022Силовые структуры

По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова появился новый фигурант

Суд арестовал журналиста Бигаева по делу вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

По уголовному делу о вымогательстве у гендиректора госкорпорации «Ростех»а Сергея Чемезова появился новый фигурант, им стал журналист Тамерлан Бигаев. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Бигаев является подозреваемым, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован по ходатайству следствия до конца декабря.

Бигаев в издании Life.ru писал про звезд шоу-бизнеса.

26 октября Тверской суд отправил в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова. Как следует из материалов дела, деньги требовались за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Также сообщалось, что по делу проходит Собчак, она уехала из России, однако позже эту информацию опроверг ее адвокат, а в МВД заявили об отмене постановления о привлечении журналистки в качестве подозреваемой.

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Любовь Ширижик
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