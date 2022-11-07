Байден чуть не упал на сцене при виде «черного» предмета

Daily Mail: президент США Байден чуть не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден чуть не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

На опубликованных изданием кадрах запечатлен отрывок предвыборного мероприятия с участием главы Соединенных Штатов в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

На видео Байден активно ходит по сцене и рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В определенный момент времени американский лидер наступает на какой-то предмет на сцене, после чего чуть не теряет равновесие.

«Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае», — воскликнул Байден.

6 ноября президент Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета страны на выступлении в поддержку демократов в Филадельфии. Он сказал, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны, тогда как речь шла о дефиците бюджета.

5 ноября в ходе выступления в Калифорнии Байден оговорился дважды. Сначала он заявил, что крупнейший автопроизводитель страны, компания General Motors, полностью перейдет на электромобили к «3035 году». Позже президент спутал гендиректора General Motors Мэри Барру с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.