Раскрыт загадочный случай пациентки с 12 опухолями

Science Advances: генетическая мутация привела к аномально частому развитию опухолей

Ученые Испанского национального центра исследования рака (CNIO) описали загадочный случай пациентки, у которой за 40 лет жизни развилось 12 различных опухолей в разных частях тела, при этом пять из них были злокачественными. Статья, в которой раскрывается причина аномального заболевания, опубликована в журнале Science Advances. Кратко о результатах научного исследования рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В возрасте двух лет у пациентки, родившейся в 1986 году, была диагностирована эмбриональная рабдомиосаркома левого слухового прохода III стадии, которую лечили химиотерапией и лучевой терапией. В 2001 году было замечено несколько костных образований в бедренной, плечевой и локтевой костях. В том же году врачи обнаружили светлоклеточную карциному шейки матки, которую потребовала хирургического вмешательства и лучевую терапию. В 2006 году у пациентки была удалена аденома левой околоушной железы, а год спустя — веретенообразная саркома. С 2006 по 2010 год врачи удалили несколько невусов, липому молочной железы и пиломатрикому. Кроме этого, у женщины развивались такие опухоли, как аденома толстой кишки с аденокарциномой, аденокарционома прямой кишки, тубулярные аденомы и узловой зоб.

Полное секвенирование генома пациентки показало, что у нее присутствуют мутации в обоих копиях гена MAD1L1, которые приводят к преждевременной остановке транскрипции. MAD1L1 кодирует белок, который участвует в правильном расхождении хромосом во время деления клеток (митоза), поэтому мутации способствуют частой анеуплоидии — ситуации, когда в клетках появляется неправильное количество хромосом. Наиболее часто встречались три копии (вместо двух) 21-й хромосомы, а также лишние копии 12-й и 18-й хромосом. В некоторых случаях наблюдались потери хромосом. При этом наиболее выраженные изменения в хромосомах происходили в тканях злокачественных опухолей.

Исследования животных моделей показали, что мутации, затрагивающие обе копии гена MAD1L1, фатальны для развивающегося эмбриона. Это делает случай пациентки крайне необычным: она не только выжила, но и живет относительно полноценной жизнью, какую можно ожидать от человека со слабым здоровьем, не страдает от микроцефалии или задержки умственного развития. Известны и другие случаи мутаций, приводящих к хромосомной нестабильности, но они менее агрессивны в плане риска развития опухолей, но при этом вызывают значительные когнитивные нарушения.

Организм пациентки сравнительно легко справился со злокачественными новообразованиями. Гипотеза исследователей состоит в том, что постоянные нарушения в количестве хромосом сыграли против прогрессирования опухолей, предотвращая появление метастазов. Так, анеуплоидия затронула Т-лимфоциты, у которых увеличилось число копий 18-й хромосомы. Эти клетки синтезировали повышенное количество веществ, свидетельствующих об усиленной цитотоксичности, то есть способности разрушать дефектные клетки.