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15:49, 7 ноября 2022Наука и техника

В России испытают экзоскелеты для артиллеристов

Гендиректор Ekzo Solutions Скоков: артиллеристы испытают экзоскелеты для погрузки снарядов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, которые облегчат погрузку снарядов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор предприятия Ekzo Solutions Максим Скоков.

«Интерес [российских военных к экзоскелетам] проявляется, на нас вышли представители даже не Минобороны, а других специальных структур. (...) Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сказал он.

Скоков отметил, что экзоскелеты Ekzo Solutions не применяются российским военными в ходе специальной военной операции на Украине, однако пассивные экзоскелеты, которые снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим «небоевым» подразделениям в зоне проведения спецоперации.

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В октябре стало известно, что научно-производственное предприятие «Звезда» исследует возможность применения элементов экзоскелета в скафандрах.

В октябре 2021 года главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал о проведении работ по включению в состав перспективной экипировки военнослужащего робототехнической подсистемы с экзоскелетами.

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Даниил Иринин
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