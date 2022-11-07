Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в бикини на пляже и порадовала фанатов

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость поделилась новыми фото с отпуска, на которых она позирует на пляже в раздельном купальнике белого цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и соломенная шляпа. «Фото в купальнике для привлечения внимания к самым долгожданным новостям!» — подписала публикацию звезда. Ее пост набрал более 38,5 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом певицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная! Фигура невероятная!», «Идеальная!», «Мисс совершенство!», «Берегите красоту — вы очень милая», «Полина, вы прекрасны», — высказывались они.

В сентябре певица Полина Гагарина показала внешность после осветления бровей. Исполнительница разместила ролик, на котором она запечатлена с пучком на голове и серой краской на бровях. «Как думаете, отвалятся или не отвалятся?» — задала певица вопрос подписчикам, разместив в кадре специальное окно для голосования. Затем она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала результат от процедуры. На фото знаменитость позирует в белом топе, с растрепанным хвостом на голове и светлыми бровями.