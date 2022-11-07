34-летний учитель из Дагестана погиб на Украине

Администрация сообщила о гибели 34-летнего учителя физкультуры из Дагестана на Украине

Учитель физкультуры из дагестанского села Магарамкент Марат Селимов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердили в администрации Магарамкентского района, сообщение приводится в Telegram-канале.

Он преподавал в местной школе №2. 34-летнего мужчину призвали на военную службу 23 сентября. Его направили на территорию Запорожской области.

Селимова похоронили 6 ноября в селе Магарамкент. Глава администрации посетил семью солдата и выразил соболезнования.

Ранее сообщалось, что учитель ИЗО и художник из Волгограда Сергей Шмелев погиб на Украине. У погибшего россиянина остались жена и полуторагодовалый сын. Шмелева похоронили на Аллее Памяти погибших участников спецоперации на «Моторном» кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в регионы направили в воинские части установленное число мобилизованных.

28 октября он доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр отчитался о призыве 300 тысяч человек и отметил, что в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тысяч бойцов.