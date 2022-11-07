Врач назвала недорогой продукт для профилактики инфаркта

Диетолог Королева: квашеная капуста и восемь других продуктов помогут избежать инфаркта

Избежать инфаркта помогает квашеная капуста, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Этот и еще восемь других недорогих продуктов для профилактики болезней сердца назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Королевой, в такой капусте много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки. Квашеную капусту, уточнила она, не надо готовить с солью. «Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение», — уточнила рецепт она.

Также, продолжила врач, для профилактики инфаркта нужно включить в рацион рыбу северных морей, орехи, бобовые, нерафинированные масла, облепиху и клюкву, зеленый чай и чистую воду.

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