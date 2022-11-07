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16:36, 7 ноября 2022Спорт

Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища

Нурмагомедов рассказал, что попросил называть его Орлом, когда подписал контракт с UFC

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Wahed рассказал о происхождении прозвища Орел.

Спортсмен вспомнил, что во время подписания контракта с UFC попросил, чтобы его называли Дагестанским орлом, однако в руководстве посчитали, что прозвище будет слишком длинным. «В результате решили сократить и оставить просто Орел. Хорошо, других орлов не было, и я согласился», — добавил он.

5 ноября Нурмагомедов назвал кумиров в смешанных единоборствах (ММА). Ими стали россиянин Федор Емельяненко, бразилец Маурисиу Руа и канадец Жорж Сен-Пьер.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам смешанных единоборств.

Анастасия Борисова
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