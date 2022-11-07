Продажи автомобилей Lada вернулись к падению

Продажи «АвтоВАЗа» в октябре снизились на 7,3 процента по сравнению с сентябрем

В октябре продажи «АвтоВАЗа» составили 19 145 автомобилей, что на 25,1 процента меньше, чем годом ранее в тот же период, и на 7,3 процента меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи вернулись к падению после четырехмесячного роста. В мае на фоне остановки производства они упали до минимального значения в 6 тысяч автомобилей. В июне производителю и дилерам удалось продать 7,5 тысячи единиц Lada, в июле — 10,3 тысячи, в августе — 18,1 тысячи, а в сентябре — 20,6 тысячи автомобилей.

Самой популярной моделью производителя в октябре стала Lada Granta — 12,4 тысячи единиц. Следом идут Lada Niva — 4,8 тысячи, Lada Vesta — 992 машины, Lada Largus — 586 машин.

По итогам десяти месяцев «АвтоВАЗ» продал на 51,5 процента меньше автомобилей, чем год назад, однако увеличил рыночную долю до 28,4 процента. В октябре она выросла до 42,3 процента, что в два раза больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что скупать автомобили Lada россиян вынудил дефицит иностранных марок, которые в массовом порядке покидают российский рынок после начала спецоперации на Украине и дальнейших санкций со стороны западных стран — основных игроков рынка.

В целом по сравнению с прошлым годом продажи автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России в октябре упали на 62,8 процента, до 45,2 тысячи машин. Падение продолжает нарастать, в сентябре показатель составлял 59,6 процента.