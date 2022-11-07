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15:55, 7 ноября 2022Спорт

Стал известен соперник «Барселоны» в стыковых матчах Лиги Европы

УЕФА определил пары участников стыковых матчей Лиги Европы

Фото: Albert Gea / Reuters

Определились пары участников стыковых матчей Лиги Европы. Результаты жеребьевки стали известны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанская «Барселона» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» — с французским «Нантом», португальский «Спортинг» — с датским «Мидтьюлландом», украинский «Шахтер» — с французским «Ренном», голландский «Аякс» — с немецким «Унионом», немецкий «Байер» — с «Монако», испанская «Севилья» — с голландским ПСВ, а соперником австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» станет итальянская «Рома».

Жеребьевка прошла 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В ней приняли участие 16 клубов. Восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первые стыковые матчи пройдут 16 февраля, ответные — неделей позже. Победители попадут в 1/8 Лиги Европы, проигравшие вылетают из еврокубков.

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА. Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Анастасия Борисова
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