Стал известен соперник «Барселоны» в стыковых матчах Лиги Европы

УЕФА определил пары участников стыковых матчей Лиги Европы

Определились пары участников стыковых матчей Лиги Европы. Результаты жеребьевки стали известны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанская «Барселона» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» — с французским «Нантом», португальский «Спортинг» — с датским «Мидтьюлландом», украинский «Шахтер» — с французским «Ренном», голландский «Аякс» — с немецким «Унионом», немецкий «Байер» — с «Монако», испанская «Севилья» — с голландским ПСВ, а соперником австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» станет итальянская «Рома».

Жеребьевка прошла 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В ней приняли участие 16 клубов. Восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первые стыковые матчи пройдут 16 февраля, ответные — неделей позже. Победители попадут в 1/8 Лиги Европы, проигравшие вылетают из еврокубков.

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА. Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».