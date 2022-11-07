Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 7 ноября 2022Мир

Новые премьеры Италии и Британии договорились сотрудничать по НАТО и G7

Премьеры Сунак и Мелони договорились наращивать сотрудничество по линии НАТО и G7

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони решили наращивать сотрудничество по линии организаций НАТО и G7 в ходе двусторонней встречи в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС.

Также они договорились об общем развитии двусторонних отношений стран.

Материалы по теме:
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022
По-братски. В Италии пришли к власти постфашисты. Почему их считают наследниками Муссолини и стоит ли их бояться?
По-братски.В Италии пришли к власти постфашисты. Почему их считают наследниками Муссолини и стоит ли их бояться?
8 октября 2022

Также Мелони на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявила о готовности развивать кооперацию Израиля и Италии в сфере промышленности и технологий, а также выразила свою солидарность в борьбе с антисемитизмом.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони ранее была назначена премьер-министром Италии. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. 22 октября она объявила состав правительства республики.

Ранее король Великобритании Карл III подтвердил вступление Риши Сунака на должность премьер-министра страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.