Новые премьеры Италии и Британии договорились сотрудничать по НАТО и G7

Премьеры Сунак и Мелони договорились наращивать сотрудничество по линии НАТО и G7

Премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони решили наращивать сотрудничество по линии организаций НАТО и G7 в ходе двусторонней встречи в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС.

Также они договорились об общем развитии двусторонних отношений стран.

Также Мелони на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявила о готовности развивать кооперацию Израиля и Италии в сфере промышленности и технологий, а также выразила свою солидарность в борьбе с антисемитизмом.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони ранее была назначена премьер-министром Италии. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. 22 октября она объявила состав правительства республики.

Ранее король Великобритании Карл III подтвердил вступление Риши Сунака на должность премьер-министра страны.