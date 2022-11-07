Представитель ВС Украины Игнат назвал системы ПВО Киева оружием прошлого тысячелетия

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию Economist назвал украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) оружием прошлого тысячелетия.

Игнат отметил, что используемое Киевом оружие не позволяет должным образом отслеживать российские крылатые ракеты, а зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бум-М1» очень сложно управлять. «У вас есть старые индикаторы, мониторы, сотни кнопок и экранов. Риск человеческой ошибки высок», — признал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страна до конца года получит от партнеров новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, Киев уже договорился о поставках с рядом западных государств.

5 ноября подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал об отсутствии у НАТО желания делать вложения в развитие военной авиации Вооруженных сил Украины для замещения уничтоженной техники.