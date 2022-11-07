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16:18, 7 ноября 2022Россия

В Госдуме объяснили вручение повесток после завершения частичной мобилизации

Депутат ГД Картаполов заявил, что повестки продолжают раздавать для уточнения данных

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В России повестки продолжают раздавать и после завершения частичной мобилизации в связи с тем, что военкоматам нужно уточнить данные. Такое объяснение дал глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов, передает РБК.

Депутат напомнил, что повестки вручали и до объявления частичной мобилизации. По его мнению, «раздуванием» новостей о приходящих повестках занимаются недоброжелатели.

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«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», — заявил Картаполов.

В военкомат следует направлять сведения, например, о рождении детей и переездах, пояснил он. «Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. <...> Мобилизация завершена!» — резюмировал Картаполов.

До этого жители ряда регионов России публиковали в соцсетях фотографии с присланными повестками уже после завершения частичной мобилизации.

Ранее Картаполов подчеркивал, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Он добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

О начале частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября.

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Анна Щербакова
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