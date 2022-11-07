Турция заявила об «исторической возможности» для членства Швеции в НАТО

Турция назвала визит премьера Швеции исторической возможностью для ее членства в НАТО

Визит премьер-министра Швеции Улофа Кристерссона в Анкару можно рассматривать как «историческую возможность» для членства страны в НАТО. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.

Глава шведского кабмина приедет в Турцию с официальным визитом 7-8 ноября. По информации агентства, ожидается, что основными темами для переговоров в ходе встреч министра станут присоединение Швеции к НАТО, отношения между Турцией и странами Европейского союза, а также глобальные проблемы.

Ранее в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, насколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия.