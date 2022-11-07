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06:53, 7 ноября 2022Силовые структуры

Дело Тесака и его соучастников передали в суд

«Ъ»: Генпрокуратура России передала в Мытищинский горсуд уголовное дело сторонников Тесака
Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич. Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Генеральная прокуратура России передала в Мытищинский городской суд материалы резонансного дела в отношении группы бывших сторонников ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак). Об этом в понедельник, 7 ноября, пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы семьи Марцинкевича, обвинительное заключение по уголовному делу, в котором в качестве обвиняемых фигурируют кроме самого Тесака шесть его бывших соучастников — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков,— было подписано в Генпрокуратуре на прошедшей неделе. Всем предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти).

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Юрист отметил, что из-за переноса процесса из областного в городской суд дело обвиняемых будут рассматривать не восемь присяжных, а всего шесть. Перенос процесса Михальчик объясняет тем, что фактически по всем эпизодам вменяемых подельникам убийств, совершенных в 2003–2007 годах, уже вышел срок давности.

Следственный комитет России (СКР) в конце октября завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича (известного как Тесак) и пятерых участников националистической организации под руководством Семена Токмакова. Следствие собрало достаточную доказательную базу для передачи уголовного дела в суд. Для этого было проведено более 40 экспертиз, осмотрены места происшествий и обнаружены места захоронения тел.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

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Марина Совина
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