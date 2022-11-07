Врач рассказал о риске развития серьезных болезней легких из-за модной привычки

Пульмонолог Новиков предупредил, что из-за курения вейпов обостряются астма и пневмония

Люди, подверженные модной в последнее время вредной привычке — курению вейпов — получают риск развития астмы, обострения пневмонии и других серьезных болезней легких, предупредил пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков. «Ленте.ру» врач рассказал, как именно электронные сигареты влияют на организм.

В процессе курения вейпа человек выдыхает не дым, а облако пара, которое выглядит гуще, чем при курении сигарет. Процесса тления и горения нет, жидкость нагревается и превращается в мелкие капельки. Сам процесс курения не отличается от обычной сигареты: часть вещества поступает в легкие, остальная — оказывается в воздухе, рассказал Новиков.

Бытует мнение, что электронные сигареты не вызывают никотиновой зависимости. Однако никотин в вейпах присутствует, а в жидкостях для электронных испарителей используются алкалоиды и нейротоксины, которые вызывают сильное привыкание, предупредил пульмонолог. В химический состав наполнителей для электронных сигарет входят те же вещества, что и в обычные сигареты. Это формальдегид, ацетальдегид, акролеин, ацетон, нитрозамины, кадмий, никель, свинец, мышьяк, перечислил пульмонолог.

Точный состав жидкости в большинстве случаев не указывается. Из-за этого невозможно установить концентрацию веществ в наполнителе. При наличии аллергической реакции на один из компонентов повышенная концентрация аллергена может спровоцировать обостренную реакцию Максим Новиков пульмонолог

Канцерогенные вещества, присутствующие в электронных сигаретах, способствуют образованию злокачественных опухолей. Ароматизаторы, входящие в их состав, способны проникать в органы на клеточном уровне. Такое воздействие имеет накопительный эффект, и со временем обостряется пневмония, астма, сердечно-сосудистая недостаточность, резюмировал собеседник «Ленты.ру».

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