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12:47, 7 ноября 2022Наука и техника

Британская АПЛ прервала секретную миссию из-за пожара

АПЛ Victorious ВМС Великобритании прервала секретную миссию из-за пожара

Фото: Danny Lawson / Reuters

Атомная подводная лодка (АПЛ) Victorious Военно-морских сил (ВМС) Великобритании прервала секретную миссию из-за пожара на борту. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Отмечается, что подлодка несла межконтинентальные баллистические ракеты Trident II, когда произошел пожар. По данным источников газеты, возгорание удалось быстро локализовать.

Чтобы избавиться от продуктов горения, подлодка всплыла на поверхность в северной части Атлантического океана. Оценив ущерб, капитан АПЛ отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.

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АПЛ Victorious является одной из четырех подлодок, которые обеспечивают непрерывное патрулирование со средствами ядерного сдерживания на борту. «Непрерывное сдерживание в море не затронуто, но мы не комментируем детали операций подводных лодок», — отметил представитель ВМС Великобритании.

В мае издание 19FortyFive писало, что британские подлодки нового типа Dreadnought станут самыми крупными в ВМС королевства.

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Даниил Иринин
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