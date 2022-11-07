Винер прокомментировала новость о смене флага российской гимнасткой-чемпионкой

Ирина Винер сообщила, что не знала о намерении гимнастки Анастасии Симаковой сменить флаг

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова хочет сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Metaratings.

«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — заявила Винер.

Ранее стало известно, что Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила паспорт страны. Отмечается, что она подает документы для приема на тренировочную базу.

5 ноября гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В упражнениях с обручем она получила 28,40 балла.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.