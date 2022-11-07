В России высказались о конфиденциальных переговорах советника Байдена с Кремлем

Депутат Журова назвала полезными конфиденциальные переговоры советника Байдена с Кремлем

Любые переговоры России и США о ситуации на территории Украины помогут донести позицию Москвы. Так в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась о публикации The Wall Street Journal (WSJ) про конфиденциальные переговоры США с Кремлем.

По данным американского издания, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Такие контакты — хороший знак, считает Журова.

Любые переговоры на дипломатическом уровне — это всегда плюс в такой ситуации Светлана Журова депутат Госдумы

«На то дипломаты и нужны, это их профессия в таких конфликтах выйти на подписание неких соглашений сторонами. А мы понимаем, что в этой ситуации воздействовать на Украину может в том числе Америка, которая, с одной стороны, снабжает их оружием, а с другой стороны, может как-то их вразумить. Мы не только должны с ними переговариваться, но и говорить свою позицию. Даже если это использовать для того, чтобы высказать нашу позицию на этот счет, такие переговоры наверняка ведутся. Если есть кто-то, кто готов хотя бы выслушать и донести эту информацию до Байдена в каких-то справках и записках, то это должно делаться, это нормальная практика», — объяснила она.

При этом, сообщает издание, высокопоставленные чиновники США не поддерживают стремление Салливана контактировать с Россией, поскольку не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Это отражает отношение к Москве, считает Светлана Журова.

«Уровень русофобских настроений никто не отменял, они сохраняются и в правительстве Байдена, и в Америке в целом, и в сенате. Мы всегда о них знали, даже до конфликта с Украиной они были. Понятно, что будут люди, у которых свое понимание однополярного мира, что Россия как сильный игрок на политической орбите явно мешает», — заключила она.

Как уточняет WSJ, цель переговоров — предотвратить эскалацию конфликта, в том числе угрозу использования ядерного оружия. При этом урегулирование конфликта в цели контактов не входит.

Ранее стало известно, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной.