Спасение Adidas возложили на бывшего главу Puma

Bloomberg: новым гендиректором Adidas станет бывший глава Puma Бьорн Гульден

Бывший глава бренда спортивной одежды Puma Бьорн Гульден станет новым генеральным директором немецкой Adidas, пишет Bloomberg. На него возложат спасение компании от кризиса.

Adidas — один из крупнейших в мире производителей спортивной продукции — оказался втянут в кризис на нескольких континентах и не может распродать крупные партии обуви. Наиболее тяжелым ударом для компании оказалось недавнее прекращение сотрудничества с американским рэпером Канье Уэстом после ряда его оскорбительных и антисемитских высказываний, сообщает агентство. При этом на бренд Yeezy, созданного в коллаборации между исполнителем и Adidas, в последние годы приходилось более половины прибыли компании.

Кроме того, Adidas не удается восстановить позиции в Китае, который когда-то был самым быстрорастущим рынком для компании, отмечает Bloomberg. Продажи в первой половине 2022 года упали как минимум на треть из-за снижения интереса китайских потребителей и проблем с привлечением местных знаменитостей для продвижения продукции.

Интеграция Гульдена в Adidas должна пройти гладко, пишет Bloomberg. Его характеризуют как профессионала отрасли, имеющего обширные связи и опыт в сферах спорта и розничной торговли. Ранее с 1992 по 1999 годы Гульден уже работал в Adidas старшим вице-президентом по одежде и аксессуарам. Также он был генеральным директором ювелирной сети Pandora, а в 2013 году возглавил Puma.

При этом нынешний глава Adidas Каспер Рорстед уйдет в отставку раньше, чем ожидалось, а его место до прихода Гульдена будет занимать финансовый директор компании Харм Олмейер. При Рорстеде, который был гендиректором компании шесть лет, акции Adidas потеряли в цене 25 процентов.

В марте ретейлер Adidas приостановил деятельность в России вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Однако, окончательного решения об уходе из страны Adidas не приняла, хотя 31 октября стало известно, что рейтейлер откажется от части занятых торговых площадей в России для оптимизации расходов.