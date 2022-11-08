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07:51, 9 ноября 2022Экономика

Спасение Adidas возложили на бывшего главу Puma

Bloomberg: новым гендиректором Adidas станет бывший глава Puma Бьорн Гульден

Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress.com

Бывший глава бренда спортивной одежды Puma Бьорн Гульден станет новым генеральным директором немецкой Adidas, пишет Bloomberg. На него возложат спасение компании от кризиса.

Adidas — один из крупнейших в мире производителей спортивной продукции — оказался втянут в кризис на нескольких континентах и не может распродать крупные партии обуви. Наиболее тяжелым ударом для компании оказалось недавнее прекращение сотрудничества с американским рэпером Канье Уэстом после ряда его оскорбительных и антисемитских высказываний, сообщает агентство. При этом на бренд Yeezy, созданного в коллаборации между исполнителем и Adidas, в последние годы приходилось более половины прибыли компании.

Кроме того, Adidas не удается восстановить позиции в Китае, который когда-то был самым быстрорастущим рынком для компании, отмечает Bloomberg. Продажи в первой половине 2022 года упали как минимум на треть из-за снижения интереса китайских потребителей и проблем с привлечением местных знаменитостей для продвижения продукции.

Интеграция Гульдена в Adidas должна пройти гладко, пишет Bloomberg. Его характеризуют как профессионала отрасли, имеющего обширные связи и опыт в сферах спорта и розничной торговли. Ранее с 1992 по 1999 годы Гульден уже работал в Adidas старшим вице-президентом по одежде и аксессуарам. Также он был генеральным директором ювелирной сети Pandora, а в 2013 году возглавил Puma.

При этом нынешний глава Adidas Каспер Рорстед уйдет в отставку раньше, чем ожидалось, а его место до прихода Гульдена будет занимать финансовый директор компании Харм Олмейер. При Рорстеде, который был гендиректором компании шесть лет, акции Adidas потеряли в цене 25 процентов.

В марте ретейлер Adidas приостановил деятельность в России вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Однако, окончательного решения об уходе из страны Adidas не приняла, хотя 31 октября стало известно, что рейтейлер откажется от части занятых торговых площадей в России для оптимизации расходов.

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Данил Дмитриев
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