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13:41, 8 ноября 2022Россия

Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным

Депутат Бессараб: при ошибках в выплатах мобилизованным стоит обращаться в прокуратуру

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ошибки в положенных мобилизованным россиянам выплатах могут возникать из-за человеческого фактора, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что делать в таких ситуациях.

«Такие единичные случаи, от которых никто не застрахован, возможны при расчетах. Никто не застрахован от бухгалтерских ошибок, думаю, каждый из нас хоть раз в своей жизни с этим сталкивался. Конечно, обидно, когда это касается именно специальной военной операции. Как правило, это человеческий фактор, бухгалтерская ошибка, и они все будут исправлены», — сказала депутат.

Если военнослужащий сталкивается с такой ситуацией, он может подать жалобу в свою воинскую часть или обратиться в вышестоящие органы, рассказала Светлана Бессараб.

Можно обратиться к депутатам Государственной думы, в военную прокуратуру, в Минобороны. Любой из этих органов будет готов рассмотреть жалобу и помочь военнослужащим

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее Минобороны России рассказало о порядке выплат мобилизованным гражданам. По словам представителя финансового блока военного ведомства Сергея Микищенко, минимальный размер выплат — 195 тысяч рублей. Такая сумма полагается рядовому. Командир взвода получит около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч рублей. Выплата состоит из двух частей, социальная составляет 158 тысяч рублей и не облагается подоходным налогом в 13 процентов. Размер суммы, с которой будет взыматься налог, также зависит от звания.

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Деньги будут начислять с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. В этом месяце начислят деньги досрочно — 8 ноября.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах России.

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Варвара Кошечкина
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