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11:08, 8 ноября 2022Культура

Брэдли Купер и Ирина Шейк подтвердили информацию о воссоединении

Брэдли Купер и Ирина Шейк подтвердили слухи о воссоединении после разрыва в 2019 году

Фото: Regina Wagner / imago stock&people / Globallookpress.com

Американский актер Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк подтвердили слухи о воссоединении. Об этом сообщает DailyMail.

Фотографы запечатлели пару во время свидания в Нью-Йорке, на котором звезды обнимали друг друга.

В конце октября 36-летнюю манекенщицу заподозрили в воссоединении с 47-летним бывшим возлюбленным после их нескольких совместных появлений на публике, однако официально знаменитости не подтверждали и не опровергали информацию о своих отношениях.

Шейк и Купер встречались на протяжении четырех лет. В 2017 году модель родила актеру дочь, а через два года пара рассталась. СМИ сообщали, что причиной разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».

Ранее американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», рассказал о расставании с актрисой Джулией Робертс в 1990-х годах.

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Анастасия Астахова
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