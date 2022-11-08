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13:53, 8 ноября 2022Наука и техника

Поставлены под сомнение методы оценки парниковых выбросов

Существующие методы оценки парниковых выбросов оказались неточными

Фото: unsplash

Команда международных ученых, возглавляемая сотрудниками университета Линчепинга, поставила под сомнение существующие методы оценки выбросов парниковых газов в каждой определенной стране-участнице Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Об этом сообщается в Environmental Research Letters.

В процессе анализа специалисты изучили данные 13 тысяч исследований, направленных на измерения углекислого газа (СО2), метана (CH4), а также закиси азота (N2O) — трех соединений, являющихся основными факторами в изменениях климата.

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Авторы пришли к выводу, что современные способы оценки выбросов могут быть применимы только на глобальном уровне, а при использовании в каждой отдельной стране точность ощутимо снижается. Это происходит из-за высокой стоимости полноценного исследования и последующей экстраполяции данных, которые собираются небольшим количеством приборов, а затем обрабатываются по статистической методологии.

Теперь специалисты призывают к разработке новых приборов и способов замеров парниковых выбросов для реализации Парижских соглашений и корректировки мер по борьбе с глобальным потеплением.

В октябре 2022 года группа ученых из Университета штата Орегон отметила, что наша цивилизация приблизилась к чрезвычайной климатической ситуации.

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Елена Апазиди
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