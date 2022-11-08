Астроном объяснил феномен кровавой Луны

Астроном Самодуров объяснил феномен кровавой Луны освещением и пылью в атмосфере

Старший научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории, кандидат физико-математических наук Владимир Самодуров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил феномен кровавой Луны.

Ранее кровавую Луну засняли на видео жители Республики Саха (Якутии). На опубликованной записи видно, что небесное тело почти полностью приобрело темно-красный оттенок.

«Сегодня же лунное затмение. Когда Луна затмевается, она освещается только Землей, и вот представьте, Солнце подсвечивает сзади Землю, и вокруг нее образуется красная атмосфера, потому что в атмосфере много пыли. Поэтому Луна подкрашивается красным цветом», — рассказал астроном.

8 ноября 2022 года полное лунное затмение могут наблюдать жители разных уголков Земли. Лучше всего астрономическое явление будет видно в Забайкалье, на Дальнем Востоке, а также в Северной и Восточной Сибири.

25 октября другое уникальное природное явление — солнечное затмение — показали на видео жители Краснодарского края.

