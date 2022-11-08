Уехавших из страны россиян предупредили о налоговых рисках

Юрист Чужаков: уехавшие из страны россияне рискуют столкнуться с повышенным налогом

Россияне, которые на продолжительный период времени уехали из страны, рискуют столкнуться с повышенным налогом при продаже недвижимости. Об этом их предупредил заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков, сообщают «Известия».

По словам эксперта, в России необходимо пребывать не менее 183 календарных дней, чтобы сохранить статус налогового резидента. В противном случае можно стать нерезидентом, и ставка налога поднимется с 13 до 30 процентов.

Специалист также уточнил требования к сроку владения объектом. «Если в ближайшей перспективе планируется продажа недвижимости со сроком владения менее 3–5 лет, есть смысл позаботиться о том, чтобы сохранить статус налогового резидента и избежать повышения налоговой нагрузки», ― отметил Чужаков.

Ранее юрист, партнер NOVATOR Legal Group Сергей Струнков заявил, что при долгом отъезде сдавать квартиру необходимо легально, чтобы избежать штрафов и пеней. В таком случае необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Он также подчеркнул необходимость помнить о налоговом резидентстве.