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22:58, 8 ноября 2022Мир

Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам

Пентагон: США не могут подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не смог подтвердить данные правительства Украины о соглашении России и Ирана насчет поставки тактических баллистических ракет в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал это ранее», — сказал Райдер. По его словам, у ведомства нет никаких данных, которые подтверждают, что Тегеран передал баллистические ракеты Москве для применения на Украине.

При этом представитель Пентагона не исключил, что Россия «может стремиться получить эти средства» из-за «дефицита в собственном арсенале». Он пообещал, что США будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан опроверг заявление о возможной поставке в Россию иранских ракет. Об этом упоминал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Марина Совина
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