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10:20, 8 ноября 2022Среда обитания

В Москве подешевели квартиры для богатых

«Метриум»: квартиры премиум-класса в Москве подешевели на 14 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За 12 месяцев в Москве подешевели квартиры премиум-класса — сегмент оказался единственным на рынке недвижимости, где снизились цены. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Динамика достигла 14 процентов — средняя стоимость квартир для богатых снизилась с 51,4 до 44,4 миллиона рублей. Эксперты объяснили снижение цены уменьшением площади объектов и стоимости квадратного метра. В итоге квартиры по показателям становятся ближе к бизнес-классу.

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Изменение цены в премиум-сегменте отличается от динамики других. В эконом- и комфорт-классах показатель вырос на четыре процента, в бизнес-классе — на шесть процентов. «В последнее время премиум-классом стали называть проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу. Средние площади квартир в таких комплексах составляют около 60 квадратных метров, тогда как все же премиум-класс должен соответствовать другим критериям: это средняя площадь квартир около 100 квадратных метров», — заявили в компании Optima Development.

Ранее аналитики NF Group выяснили, что в Москве упал спрос на элитные новостройки — по итогам третьего квартала 2022 года в городе заключили 200 сделок, что на 34 процента меньше, чем в том же квартале 2021 года. Средняя стоимость квадратного метра высокобюджетного жилья в Москве на первичном рынке в третьем квартале составила 1,5 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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